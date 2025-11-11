Estudio sugiere que humanos tendríamos un séptimo sentido relacionado con el tacto: ¿De qué se trata?

11 nov. 2025 - 20:15 hrs.

Los humanos tendríamos un séptimo sentido. Así al menos lo sugieren una serie de estudios realizados por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres y del University College de Londres, quienes aseguran haber identificado lo que podría considerarse un nuevo talento sensorial.

Este nuevo sentido estaría relacionado con el tacto. Por ejemplo, al arrastrar los dedos por la arena, se podría experimentar este supuesto séptimo sentido.

Según los investigadores, los humanos tendríamos la capacidad de percibir objetos enterrados bajo granos sueltos mucho antes de tocarlos. Aunque se trata de algo sutil, casi imperceptible, sería lo suficientemente poderoso como para cambiar la perspectiva sobre el tacto, la robótica y los límites entre lo perceptible e imperceptible cuando falla la vista.

Los científicos se preguntaron si los humanos podrían tener un alcance táctil extendido que, por lo general, pasa desapercibido.

Para probarlo, los investigadores pidieron a doce voluntarios, de entre 18 y 26 años, que movieran un dedo a través de arena seca dentro de largas cajas cubiertas.

Los participantes deslizaban sus dedos a una velocidad constante de dos centímetros por segundo, guiados por una tira de luces LED parpadeantes que indicaba la velocidad exacta. Cada caja contenía un cubo de plástico de cinco centímetros oculto a lo largo de una pista de más de un metro. Los voluntarios introducían sus dedos índices en la arena a través de una ranura estrecha y continuaban hasta que notaban algo inusual.

Los granos de arena se movían de forma distinta cerca del objeto enterrado, creando una estrecha zona de suave resistencia más allá del cubo. Antes de las pruebas, los participantes tocaron el cubo directamente para asegurarse de mantener constante la profundidad del dedo.

Los resultados del estudio

Los voluntarios fueron capaces de detectar objetos reales en 79 ocasiones sin tocarlos, realizaron descubrimientos por contacto 35 veces, registraron 30 falsos positivos e informaron correctamente que “no había ningún objeto” en 58 oportunidades.

La mayoría percibió el cubo a unos 2,7 centímetros de distancia antes de alcanzarlo. Aunque esta cifra es inferior al alcance teórico máximo de 6,9 centímetros —predicho por la física de la arena granular—, coincide con lo que cabría esperar en arena suelta y movediza.

A pesar de la variación natural del movimiento de las yemas de los dedos, la precisión humana superó el 70 %, según reporta el portal The Bright Side.

Los resultados sugieren que los humanos poseemos una forma de tacto remoto oculta en la experiencia cotidiana. Elisabetta Versace, de la Universidad Queen Mary de Londres, señaló que este trabajo “cambia nuestra concepción del mundo perceptivo”, al demostrar que nuestra conciencia va más allá del contacto superficial.

