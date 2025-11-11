Marca de ropa cerrará sus tiendas a nivel mundial luego de 40 años por motivos económicos

11 nov. 2025 - 05:00 hrs.

Una histórica marca de ropa cerrará sus puertas para siempre alrededor de todo el mundo, luego de que no pudiera sostener y avanzar en sus objetivos empresariales y financieros.

¿Qué tienda cerrará para siempre a nivel mundial?

Se trata de la marca Gorewear, reconocida firma de ropa en el mundo del ciclismo, running y outdoor y que opera bajo la compañía Gore.

Cabe recordar que Gore es la compañía creadora del icónico tejido Gore-Tex, reconocido por su comodidad e impermeabilidad en prendas como cortavientos, chaquetas y artículos de vestir de exterior.

La decisión responde a razones económicas. "No vemos una posibilidad realista de alcanzar de forma sostenible nuestros objetivos empresariales y financieros", explicó Michael Hullik, director general de W. L. Gore & Associates GmbH.

Cabe destacar que esto no implica el fin de la ropa con tecnología Gore-Tex, más bien, se seguirán fabricando prendas con este tejido, pero ya no de la marca Gorewear.

En un principio, las tiendas continuarán vendiendo sus productos de manera presencial hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que las compras a través de su sitio web se podrán realizar hasta agotar el stock disponible.