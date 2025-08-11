Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano que fue víctima de atentado en Bogotá

11 ag. 2025 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, quien permanecía grave tras ser víctima de un atentado en junio pasado en la ciudad de Bogotá.

El político de 39 años falleció a raíz de los disparos que recibió, uno de ellos en la cabeza, el sábado 7 de junio a manos de un adolescente mientras se encontraba en un actividad pública.

Noticia en desarrollo...