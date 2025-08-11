Logo Mega

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano que fue víctima de atentado en Bogotá

¿Qué pasó? 

Este lunes se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, quien permanecía grave tras ser víctima de un atentado en junio pasado en la ciudad de Bogotá. 

El político de 39 años falleció a raíz de los disparos que recibió, uno de ellos en la cabeza, el sábado 7 de junio a manos de un adolescente mientras se encontraba en un actividad pública. 

Noticia en desarrollo... 

