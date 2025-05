¡Un hilarante momento!: Video capta el momento en el que un canguro es "arrestado" en Estados Unidos

Un curioso inicio de semana tuvo la policía de Durango, Colorado, en Estados Unidos, quienes recibieron una llamada que les informaba la presencia de un canguro que merodeaba por las calles de la ciudad, representando un potencial peligro para el tráfico de la zona.

El canguro, de nombre Irwin, ya es un "infractor" conocido en la ciudad, ya que es mascota de una familia residente de la localidad. Además, no es la primera vez que se escapaba de su hogar, como señalaron diversos medios locales.

Irwin comenzó a ganar popularidad durante el otoño anterior, cuando aún era una cría y podía ser transportado en una bolsa similar a la que tienen estos animales. Sin embargo, dado que llegó a la adultez, el desafío de atraparlo fue más exigente para el equipo de la policía, que tuvo que utilizar su ingenio para capturarlo en una curiosa jornada que transcurrió sin incidentes mayores.

Los oficiales optaron por encerrar a Irwin en un patio trasero, donde Shane Garrison, un oficial con experiencia en el manejo de animales, logró capturarlo y posteriormente llevarlo hasta el auto policial, momento que quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Un dato no menor es que la tenencia de canguros como mascota es completamente legal en el estado de Colorado, aunque bajo ciertas medidas que aseguren tanto el bienestar del animal como la seguridad de la comunidad.

Tras su "arresto", Irwin fue llevado nuevamente a su hogar, en el centro de Colorado, donde tanto la policía como sus dueños están barajando aumentar las medidas de seguridad para que el marsupial no vuelva a escapar.

