"¡Están muertos!": Trump amenaza a la población de Gaza y llama a liberar a los rehenes

06 mar. 2025 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de muerte a la población de Gaza si no son liberados los rehenes restantes de la guerra entre Israel y Hamás. El mandatario advirtió este miércoles a los dirigentes del grupo islamista que abandonen ese territorio mientras puedan.

"A la población de Gaza: un hermoso futuro les espera, pero no si retienen rehenes. Si lo hacen, ¡están MUERTOS! Tomen una decisión INTELIGENTE. ¡LIBEREN A LOS REHENES AHORA, O HABRÁ UN INFIERNO QUE PAGAR DESPUÉS!", escribió el republicano en su red social Truth Social.

Trump exigió a Hamás que "devuelva inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinó" durante el ataque que perpetró contra Israel el 7 de octubre de 2023 y que desató la guerra.

"¡Este es su último aviso! Para los dirigentes (de Hamás), ahora es el momento de abandonar Gaza, mientras aún tengan una oportunidad", añadió. "Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ni un solo miembro de Hamás estará a salvo".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con Fox News más tarde que Trump no estaba bromeando. "No dice este tipo de cosas si no las dice en serio, como puede ver la gente de todo el mundo. Si dice que va a hacer algo, lo va a hacer", declaró.

"Así que será mejor que se lo tomen en serio", añadió, dirigiéndose a Hamás. Las amenazas del magnate, que se reunió el miércoles con familiares de los cautivos, se producen el mismo día en que Estados Unidos y el grupo islamista confirmaron que han mantenido contactos directos.

