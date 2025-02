Hamás confirma que liberará a tres rehenes este sábado como parte de la tregua con Israel

13 feb. 2025 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció que liberará a tres rehenes este sábado, quienes habían sido secuestrados durante los ataques a Israel cometidos el 7 de octubre de 2023, cumpliendo así con el acuerdo para una tregua en la Franja de Gaza.

La medida de la organización paramilitar se da luego de que los mediadores, Egipto y Qatar, hayan confirmado que "retirarán los obstáculos" puestos por Israel a la aplicación del acuerdo de alto al fuego en la zona de conflicto.

Intercambio de prisioneros

El grupo islamista, que envió una delegación negociadora a Egipto para abordar los supuestos incumplimientos de Israel sobre aspectos humanitarios del acuerdo, confirmó "su posición sobre la aplicación del acuerdo en línea con lo firmado, incluido el intercambio de prisioneros según el calendario".

Añadió, a través de un comunicado, que su delegación mantuvo unas discusiones "caracterizadas por un espíritu positivo" con Egipto y Qatar, quienes "han confirmado que actuarán para retirar los obstáculos y cerrar las brechas", según recogió el diario Filastin, vinculado a Hamás.

Asimismo, sostuvo que la delegación abordó con los mediadores "la aplicación del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros, especialmente a causa de las sucesivas violaciones israelíes", antes de incidir en que los contactos "estuvieron centrados en la necesidad de ceñirse a la aplicación de todas las cláusulas del acuerdo".

Hamás había decidido aplazar la liberación de rehenes

El acuerdo de tregua, que entró en vigor el pasado 19 de enero, establece la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Sin embargo, Hamás había anunciado esta semana que aplazaría el canje programado para el sábado, supeditado al "cumplimiento" del acuerdo y "los compromisos retroactivos de las pasadas semanas".

Esta postura no cayó bien en Israel, y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, amenazó el martes a Hamás con "intensos combates" en la Franja de Gaza si no liberaba a los rehenes. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que si el movimiento islamista no liberaba a "todos" los cautivos de Gaza, se desataría un "infierno".

La presión de Israel

El marco del acuerdo "establece claramente que tres rehenes vivos deben ser liberados el sábado" por Hamás, dijo este jueves a los periodistas el portavoz del gobierno de Israel, David Mencer. Si los tres cautivos no son liberados la jornada del 15 de febrero al mediodía, "el cese al fuego terminará".

El movimiento islamista palestino aseguró previamente estar comprometido con el acuerdo de tregua en Gaza, a condición de que Israel honre su parte, en un momento en que los mediadores presionan para continuar con la aplicación de dicho acuerdo.

"Estamos dispuestos a implementarlo y obligar a la ocupación (Israel) a cumplirlo plenamente", afirmó Abdel Latif al Qanu, un portavoz de Hamás en un comunicado. "Los mediadores están presionando (...) para que el sábado se reanude el proceso de intercambio" de rehenes, agregó

Todo sobre Conflicto Israel-Palestina