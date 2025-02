"Avanzas o te avientas 5 años de cárcel": Mujer amenaza con falsa acusación de acoso a conductor de Uber en México

10 feb. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un polémico video que circula en las redes sociales reveló un caso de una falsa denuncia de acoso sexual a un conductor de Uber por parte de una pasajera, en la Ciudad de México. En específico, la mujer le advirtió que lo denunciaría en reiteradas ocasiones por no seguir sus indicaciones.

El hecho afectó a Isaac Jorge Lozoya, conductor que vio como una real posibilidad el ser denunciado por acoso sexual sólo por el simple hecho de la frustración que sentía su pasajera, quien le daba constantes instrucciones de como debía manejar, pese a las condiciones del tráfico en el lugar.

"Avanzas o te avientas cinco años de cárcel"

“Avánzale, pita, písale, písale, písale. A la izquierda, a la izquierda. Si acá está despejado, pásate para allá”, le señalaba la mujer en reiteradas ocasiones. “Aprende a manejar, pásate para allá o te voy a reportar”, agregó.

Ante la situación, el conductor optó por mantener la calma y orillarse para que la pasajera descendiera del vehículo, sin embargo, esto solo aumentó su ira. “Te voy a mandar invadir, y guárdatelo bien en tu cabeza. Mira ese avión que viene allá arriba, ¿sabes de dónde viene?”, dijo.

En esos momentos, ambos iniciaron llamadas para reportar lo ocurrido, por lo que Isaac tomó la decisión de contactarse con el servicio de la aplicación, pero la mujer decidió interrumpir la comunicación para mencionar la falsa acusación.

“El señor me viene acosando y no quiere avanzar porque le dije que se calmara y no me quiere llevar a mi destino. Dígale que me lleve a mi destino, yo ya lo estoy reportando porque me está acosando. Me viene diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y que si no le hacía caso no iba a avanzar. Me dijo que aquí me iba a dejar porque me ponía así”, comentó.

Finalmente, lanzó una última amenaza al conductor, “avanzas o te avientas cinco años de cárcel”, relató.

Situación que se ha repetido en Chile

Si bien no se ha confirmado de forma oficial si alguna de las partes presentó una denuncia formal, el caso no queda ajeno ante situaciones similares que han ocurrido también en nuestro país, como es el caso de una joven chilena que se le vio, a través de un video, agredir física y verbalmente a su conductor de nacionalidad venezolana.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024, cuando una mujer inició un ataque que se produjo luego que el chofer le solicitara a la mujer que se sentara como copiloto, con el objetivo de evitar que le quitaran su vehículo si es que era fiscalizado. No obstante, esto molestó a la pasajera, quien amenazó con denunciarlo por acoso sexual, acto que nunca fue comprobado.