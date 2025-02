Trump anuncia nuevos aranceles del 25% a importaciones de aluminio y acero en EE.UU.

10 feb. 2025 - 05:47 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del lunes, anunció el domingo el presidente Donald Trump, en medio de una nueva serie de aranceles y planes de recortes del gasto en las agencias federales, ayudado por el multimillonario Elon Musk.

"Todo el acero que llegue a Estados Unidos tendrá el 25% de aranceles", dijo el mandatario desde el avión presidencial la tarde del domingo, antes de su llegada a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl de fútbol americano.

Trump agregó que los mismos aranceles se aplicarán para las importaciones de aluminio. De esta forma, el presidente estadounidense también anticipó que anunciará el "martes o miércoles" los "aranceles recíprocos" con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos.

"Si nos gravan con el 130% y nosotros no, eso no seguirá así", afirmó el líder republicano, a lo que agregó: "eso no afectará a todos los países (...) aquellos que se benefician de Estados Unidos se les devolverá el favor".

Trump impuso aranceles similares durante su presidencia de 2017-2021 para proteger empresas estadounidenses.

Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio a Estados Unidos, según datos oficiales, mientras que Brasil, México y Corea del Sur también son importantes proveedores de acero.

A partir del martes, productos provenientes de China tendrán aranceles adicionales del 10%, medida a la que Pekín decidió responder con aranceles específicos sobre ciertos productos estadounidenses desde el lunes.

Todo sobre Mundo