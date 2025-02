Su muerte fue declarada suicidio pese a que tenía 20 puñaladas: Ahora el médico forense se arrepintió

04 feb. 2025 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco total tuvo el caso de Ellen Greenberg, una profesora que murió en confusas circunstancias en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, en 2014, cuando tenía 27 años. La joven fue encontrada sin vida en su departamento con 20 puñaladas, pero su deceso fue calificado como un suicidio.

Eso hasta ahora, ya que el pasado viernes 31 de enero, el doctor Marlon Osbourne, médico forense y patólogo a cargo de su autopsia, cambió de parecer tras ponderar nuevos antecedentes, y firmó un documento en que sostiene que ya no cree que se haya tratado de un suicidio.

"Hemos luchado mucho para conseguir esto"

Los padres de Ellen lucharon durante años mediante demandas contra distintas entidades públicas para que se investigue la muerte de su hija, la cual consideran un homicidio. Aquello podría comenzar prontamente, ya que la Oficina de Medicina Forense de Filadelfia volverá a tomar el caso. Además, ganaron una compensación económica.

Sandee, la madre de Ellen, dijo a CNN que como familia "estamos muy emocionados" por la revocación del doctor Osbourne, puesto que "ni en mis sueños más osados pensé que algo así iba a suceder". Josh, el padre, señaló por su parte que "hemos luchado mucho para conseguir esto, para conseguir justicia para nuestra hija. Y lo conseguimos".

Los padres de Ellen Greenberg / CNN

La confusa muerte de Ellen Greenberg

En la tarde del 26 de enero de 2011, Sam Goldberg, el entonces novio de Ellen, llamó a las autoridades advirtiendo de la muerte. "Acabo de entrar en mi apartamento; mi prometida está en el suelo con sangre por todas partes. ¡Se ha apuñalado a sí misma!".

Al día después, el doctor realizó la autopsia y halló heridas de arma blanca y contusiones en el cuerpo de Ellen, por lo que inicialmente lo clasificó como un homicidio. Sin embargo, paralelamente, la policía llevó el caso como un suicidio en vista de los antecedentes que barajaban hasta ese entonces, por lo que no se hicieron peritajes en el sitio del suceso. Así, Osbourne emitió el certificado de defunción de un suicidio y se cerró la investigación.

Pero los padres de Ellen no se quedaron tranquilos y buscaron la opinión de expertos: el patólogo Cyril Wecht dijo que el caso era "fuertemente sospechoso de homicidio", un reconstructor de escenas del crimen sostuvo que parecía que el cuerpo de Greenberg había sido movido, y otro patólogo externo, Wayne Ross, señaló una hemorragia en los músculos del cuello que, en su opinión, era indicativa de estrangulamiento, y escribió que las diversas contusiones en su cuerpo "eran consistentes con una paliza repetida".

El vuelco en el caso de Ellen Greenberg

Finalmente, tras una serie de disputas legales y la insistencia de los padres de Ellen, el doctor Osbourne se retractó y sostuvo que "es mi opinión profesional que la forma de muerte de Ellen debe designarse como algo distinto al suicidio", consigna CNN.

"Ahora tengo conocimiento de que existe información que pone en duda, por ejemplo, si el prometido de Ellen fue visto entrando al apartamento antes de hacer la llamada al 911 el 26 de enero de 2011; si la puerta fue forzada como se informó; si el cuerpo de Ellen fue movido por otra persona dentro del apartamento con ella en el momento o cerca del momento de su muerte; y los hallazgos de Lindsey Emery, M.D., en su evaluación neuropatológica de la muestra del segmento cervical de Ellen", agregó el médico forense.

De todas maneras, la nueva conclusión del Osbourne no es vinculante, ya que "no estoy facultado para enmendar yo mismo el certificado de defunción de Ellen porque ya no mantengo una licencia médica de Pensilvania y ya no estoy empleado por la oficina del Médico Forense de Filadelfia". Sin embargo, la familia de Ellen asegura que es el puntapié inicial para poder llegar a la verdad sobre la muerte de la joven.