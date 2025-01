Creyó que su tic en el ojo era por estrés, fue al médico y le diagnosticaron un tumor cerebral

21 en. 2025 - 20:00 hrs.

La vida de la escocesa Jade-Marie Clark, mujer de 32 años, cambió rotundamente luego de que un tic en su ojo, el cual ella lo atribuyó a un “estrés universitario”, resultara ser un tumor cerebral poco común que al día de hoy la dejó sin la capacidad de sonreír.

Todo comenzó tras quedar embarazada de su primer bebé, Theo, en 2020. Desde entonces, Jade comenzó a experimentar lo que suponía ser una infección de oído. Sin embargo, cuando dio a luz a su primer hijo en septiembre del mismo año, su dolor comenzó a disminuir considerablemente, aunque solo se trataría de una falsa alarma.

No puede sonreír ni producir lágrimas en su ojo derecho

Dicho dolor volvió a inicios de 2023, cuando la mujer quedó embarazada de su segundo hijo, Rory. Lo que suponía ser un simple dolor de oídos se transformó en algo mucho mayor: comenzó a sufrir dolores de cabeza y tics en los ojos, los cuales atribuyó a un simple estrés por las pruebas que tenía en la universidad mientras estudiaba para ser profesora de guardería.

La señal de alerta despertó en la mujer cuando, con tres meses de embarazo, sus labios se entumecieron, por lo que pidió una cita con su médico de cabecera en mayo de 2023, instancia donde le diagnosticaron un tumor cerebral, conocido como neuroma acústico.

“En ese momento rompí a llorar. Inmediatamente, cuando dijeron que era un tumor, pensé que estaba en mi cerebro y que iba a morir. Dijeron que era realmente raro y que era el segundo que habían diagnosticado en 20 años. Dijo que yo era una de cada 100.000 personas”, relató a The Sun.

En ese contexto, Jade debió esperar hasta el nacimiento de Rory en noviembre de 2023 para que le extirparan el tumor. Lamentablemente, esto resultó en que la mujer sufriera una parálisis facial, lo que significa que no puede sonreír ni producir lágrimas en su ojo derecho.

No puede cerrar su ojo ni sonreír / Jade-Marie Clark Instagram

"En mi cabeza pensaba que la gente se reiría de mí"

De acuerdo a Jade, los doctores le confesaron que el tumor “no era nuevo y que había estado allí durante cinco a diez años debido a su tamaño y porque todavía estaba creciendo".

“Durante los dos días posteriores a la operación no tuve parálisis facial, pero luego se desarrolló. Mi ojo derecho no se cierra y no puedo sonreír. Y como mi ojo no produce lágrimas, me duele mucho porque está muy seco. Pensé que mi cara comenzaría a moverse sola, pero no pasó nada y fue entonces cuando comenzaron a surgir las dudas sobre mí misma”, agregó.

Lo anterior se tradujo que Jade se deprimiera por su aspecto debido a eventuales burlas a su aspecto, ya que si bien confesó que nadie se reiría de alguien que tuviera la enfermedad, “en mi cabeza pensaba que la gente se reiría de mí. No quería salir de casa y no quería que nadie me viera. Estaba muy triste”.

Finalmente, han pasado nueve meses de su operación y Jade-Marie aseguró que no tenido cambios en su rostro. A pesar de ello, recibirá un tipo de pesa para parpados que le permita cerrar de forma temporal su ojo afectado, mientras que en marzo recibirá una transferencia de nervios y dos injertos nerviosos cruzados que le ayudarían a recuperar la sonrisa.