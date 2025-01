Hombre afirma que será padre de 100 hijos en 2025: Dice que no tiene vida sexual antes de someterse a procedimientos

20 en. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre llamado Kyle Gordy, afirmó que será padre de 100 hijos en 2025, con lo que planea convertirse en el mayor donante de esperma del mundo, proceso que empezó el 2014 y, con cautela, debido a que es selectivo con las mujeres que elige y que no pueden concebir.

Ya tiene 87 hijos biológicos

Según informó Noticias Caracol, el hombre ya tiene 87 hijos biológicos y busca tener un centenar en el presente año, marcando todo un hito.

Gordy indicó que este es "solo el comienzo" y también que es "maravilloso ser padre de tantos niños", afirmando que está pendiente de cada uno de ellos.

No tiene vida sexual antes de someterse a los procedimientos

El hombre, que reveló no tener vida sexual antes de someterse a los procedimientos, señaló que suele dar consejos a las mujeres que aún no han podido tener hijos y que, en caso de que no puedan lograrlo, ahí es cuando las ayuda a quedar embarazadas.

"Tengo información útil de las destinatarias a las que les he donado. Quiero ayudar a otras personas brindándoles mis consejos y conocimientos para que quedar embarazada sea más fácil", sostuvo.

Por último, remarcó que "evito cualquier factor que pueda dañar mi fertilidad. Debido a este estilo de vida, me hago pruebas de mi conteo de esperma y realmente es muy alto".

