Sigue la transmisión en vivo: Donald Trump asume hoy como presidente de Estados Unidos

Donald Trump asume este lunes 20 de enero su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. La ceremonia se llevará a cabo en el Capitolio al mediodía, hora de Washington. Trump tomará juramento a eso de las 13:45 horas de Chile.

El magnate de 78 años se convertirá en el 47º presidente de la primera potencia mundial, tras un primer mandato entre 2017 y 2021.

Trump vuelve a la Casa Blanca cargando contra la migración

El domingo, en un mitin en el Capital One Arena de Washington, Trump prometió que "para cuando el sol se ponga mañana por la tarde (este lunes) la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos fronterizos ilegales estarán de vuelta a casa".

"Detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán", enfatizó Trump

La ceremonia de toma de posesión de Trump

La ceremonia de toma de posesión de Trump

Underwood, Christopher Macchio y Lee Greenwood serán las presentaciones musicales del evento, con el himno nacional a cargo de Macchio.

Entre los invitados, se espera la asistencia del presidente argentino, Javier Milei, y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

