Después de 13 intentos: Hombre logró ingresar a la carrera de Medicina en la universidad que quería

10 en. 2025 - 02:22 hrs.

¿Qué pasó?

17 años y 13 intentos tuvieron que pasar para que Luis cumpliera su sueño: ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ahora, el hombre de 32 años de edad y de nacionalidad peruana, decidió hacer público su testimonio con la ilusión de inspirar a otras personas.

"Ha sido un camino largo y difícil, pero nunca perdí la esperanza", expresó Luis en una entrevista con el canal de streaming Academia Grupo Ciencias.

Su historia

El primer intento de Luis, oriundo de la provincia de San Marcos, en Perú, fue en el año 2008. Al respecto, recuerda que se enfrentó a un examen de 80 preguntas de razonamiento matemático y razonamiento verbal, además de otra prueba con seis preguntas que debía completar en un plazo máximo de tres horas.

"Recuerdo que competí junto a más de 5 mil postulantes por 30 vacantes", relata Luis, quien logró posicionarse en el puesto 33 de la prueba. Sin embargo, la alta competitividad frustró su sueño de ingresar a Medicina.

Para su siguiente intento, en el año 2009, Luis optó por prepararse de forma autodidacta y bajo un estricto régimen de estudio. No obstante, tras rendir el examen, quedó fuera por tan solo un punto.

"Mis padres me instaron a no perder más tiempo", confiesa Luis, quien tras fallar por dos años consecutivos, cedió a la presión familiar y postuló a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). No obstante, su puntaje no le dio para ingresar a su primera opción, Mecatrónica, y debió matricularse en la escuela de Mecánica Eléctrica.

Pese a las expectativas de sus padres, Luis decidió abandonar la carrera e insistir con Medicina. Así, logró trasladarse a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde llegó hasta el octavo ciclo. Sin embargo, problemas financieros y deudas lo obligaron a desertar sus estudios.

Finalmente, en 2024, a sus 32 años, y después de 13 intentos, Luis logró matricularse en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las casas de estudios más prestigiosas de Perú.

Todo sobre Mundo