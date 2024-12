Registros muestran momento en que avión se estrelló en Kazajistán: Hay decenas de muertos

Un avión de línea de la compañía Azerbaijan Airlines, con 67 personas a bordo, se estrelló este miércoles en el oeste de Kazajistán, dejando decenas de muertos y al menos 25 sobrevivientes, según informaron las autoridades.

A través de distintos registros viralizados en redes sociales, quedó captado el momento del avión estrellándose, hecho respecto del cual, por el momento, se desconocen las causas.

El avión, un Embraer 190, que volaba entre Bakú, la capital azerbaiyana, y Grozni, la capital de la república caucásica rusa de Chechenia, según la compañía Azerbaijan Airlines, se estrelló cerca de la ciudad de Aktau, a orillas del mar Caspio, en el oeste de Kazajistán, indicó el ministerio kazajo de Situaciones de Emergencia en Telegram.

Según la misma fuente, 25 personas sobrevivieron, 22 de las cuales fueron hospitalizadas, mientras que decenas de personas fallecieron en el accidente. Por su parte, el departamento local del Ministerio de Salud informó de 28 supervivientes.

Azerbaijan Airlines indicó que la aeronave, que transportaba a 62 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, "efectuó un aterrizaje de urgencia" a unos 3 km de Aktau.

Entre las personas que iban a bordo figuran 37 ciudadanos azerbaiyanos, seis kazajos, tres kirguises y 16 rusos, detalló el Ministerio kazajo de Transportes.

Azerbaijan Airlines afirmó en un primer momento que el avión había chocado contra una bandada de pájaros, pero luego suprimió esta información.

Another video showing the crash of Azerbaijan Airlines Flight 8243 pic.twitter.com/Ze5pQ7Grv9

BREAKING: Azerbaijan Airlines flight traveling from Baku to Grozny crashes in Aktau, Kazakhstan, after reportedly requesting an emergency landing pic.twitter.com/hB5toqEFe2