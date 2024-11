"Lleva aquí años": Serpiente pitón se lanza hacia una mujer mientras abría su garage

El susto de su vida fue el que sufrió una mujer llamada Rachel Jolley, residente de Queensland, Australia, cuando abrió la puerta de su garage, momento en el que apareció una enorme serpiente pitón que se abalanzó sobre ella y que estuvo cerca de alcanzarla.

Tal como se ve en el video difundido en redes sociales, la mujer abrió el lugar en el que generalmente se guardan los autos, cuando de improviso apareció el animal colgando y saltó hacia la mujer casi alcanzando su cara.

Afortunadamente, la serpiente de unos cuatro metros no la mordió, pero ella vivió un gran susto y se alejó del lugar, mientras la serpiente seguía columpiándose en el techo del garage.

La mujer comentó que solo estaba tratando de agarrar algunos tornillos del garaje cuando el animal hizo su sorpresiva entrada a solo centímetros de su cara.



Snake surprise ? An Australian woman got one of the frights of her life when she opened her garage door and a massive carpet python swung down from above. pic.twitter.com/KpzyEUVH1D