Madre tuvo oculta a su hija en un cajón hasta que cumplió 3 años: Irá a la cárcel por grave maltrato en Reino Unido

¿Qué pasó?

Una mujer fue condenada a más de 7 años de cárcel por maltratar a su hija en el condado de Cheshire, Reino Unido. El caso ha causado conmoción en todo el mundo, ya que desde que nació hasta que fue hallada a los 3 años, la niña estuvo oculta en un cajón debajo de la cama de su madre.

La mujer en cuestión fue declarada culpable de crueldad infantil, luego de que la Fiscalía probara el grave caso de maltrato contra su hija menor. Ningún miembro de la familia, ni los demás hijos o la pareja, sabía de la existencia de la pequeña, quien quedaba sola cuando los demás salían a trabajar o estudiar.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio, fue la pareja de la mujer quien en febrero de 2023 descubrió el horrible secreto al escuchar ruidos. Minutos más tarde, autoridades llegaron y encontraron a la menor de edad con el pelo enmarañado, erupciones y algunas deformidades. La niña estaba desnutrida y deshidratada, ya que apenas era alimentada con una jeringa con cereal y leche.

¿Qué se dijo en el juicio?

Según recoge CNN, el fiscal Ap Mihangel expuso que la niña tenía una edad de desarrollo de entre 0 y 10 meses. "Fue mantenida en un cajón en el dormitorio, no la pasearon afuera, no socializó, no tuvo interacción con nadie más", detalló.

En tanto, el juez Steven Everett señaló que la madre "le negó a esa niña cualquier amor, cualquier cariño apropiado, cualquier atención adecuada, cualquier interacción con otros, una dieta adecuada, atención médica muy necesaria".

"Intentó controlar esta situación lo mejor que pudo, pero por pura casualidad su terrible secreto fue descubierto. Las consecuencias para la niña fueron nada menos que catastróficas, física, psicológica y socialmente. Ahora quizás esté volviendo lentamente a la vida, después de lo que era casi una muerte en vida en esa habitación", agregó el magistrado.

"No mostró ninguna emoción y parecía despreocupada"

Por su parte, una trabajadora social declaró en el juicio que cuando hablaron con la mujer tras el hallazgo de la niña, esta "no mostró ninguna emoción y parecía despreocupada. Se convirtió en un horror abrumador que probablemente yo era la única otra cara que (la niña) había visto, además de la de su madre".

