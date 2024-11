Video muestra primer vuelo de auto volador de XPENG: Conoce detalles del sorprendente vehículo

Una verdadera revolución es el auto volador que lanzó recientemente la marca tecnológica china, Xpeng Aeroht, quienes anunciaron el Land Aircraft Carrier (portaaviones de tierra) un automóvil dividido capaz de albergar un módulo en la parte trasera del vehículo que cuenta con un avión biplaza y eléctrico.

El pasado 6 de noviembre la firma asiática realizó un el primer vuelo público de su avión biplaza, el cual quedó expuesto en un registro audiovisual.

La demostración de vuelo se llevó a cabo en el marco del Día de la Inteligencia Artificial de Xpeng, donde junto con una multitud de personas, sobrevolaron la aeronave que forma parte del denominado portaviones de tierra.

El avión biplaza tiene seis ejes, seis hélices y dos conductos, el cual tanto la estructura como sus hélices están construidas de fibra de carbono. Además, tiene una "estación de sobrealimentación móvil", capaz de recargarse con un alta potencia y rapidez cuando se encuentra estacionado en el vehículo.

Por su parte, el Land Aircraft Carrier (auto) cuenta con un diseño totalmente futurista y minimista. Mide cerca de 5,5 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto; y puede guardar un avión biplaza, tal como un portaviones terrestre.

El auto se divide en dos partes: el vehículo terrestre y el cuerpo volador. El registro de su primer vuelo muestra momentos claves del avión biplaza, donde gracias a sus hélices es capaz de ascender una gran distancia por encima de los árboles hasta que finalmente desciende y se estaciona en el helipuerto.

XPENG AEROHT makes a public flying demo before a rapt crowd! Follow more highlights from XPENG AI Day!#XPENGAIDay #FututreMobility pic.twitter.com/AWFzcGx7J0