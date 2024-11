Mujer roba más de $25 millones en mercadería en su primer día de trabajo: "Dijo que tenía dos hijos y necesitaba empleo"

13 nov. 2024 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una comerciante del centro comercial Pimentel Siglo XXI de Lima, Perú, denunció haber sido víctima de un robo por parte de una mujer a la que recién había contratado y quien desde el primer día de laburo le comenzó a sustraer mercadería de su tienda.

Según relató la víctima Sandra Collantes, la mujer le pidió trabajo, pues aseguraba pasar por necesidades económicas, sin embargo, en realidad era una estafadora que le robó mercadería valorizada en 100 mil soles, es decir, más de 25 millones de pesos chilenos.

Se presentó con documentos falsos

La comerciante relató al medio local Exitosa Noticias que la mujer, de 36 años, se presentó en su tienda con documentos falsos y le pidió trabajo.

"Esta mujer me presentó documentos falsos. Su DNI y toda la información era falsa, nada verídico. Lamentablemente, me dijo que tenía dos hijos y necesitaba trabajar. Que hace tiempo no trabajaba y que requería empleo por ser madre de familia", comentó Collantes.

Por ello, tomó la decisión de contratarla. Así, entre el 6 y el 9 de noviembre, la delincuente, junto con un cómplice, aprovechó la confianza de la dueña para llenar varios sacos con mercadería. "Me estuvo robando descaradamente. El último día casi me vació las prendas. Se ha robado casi mil prendas valorizadas en cien mil soles. Son productos de marcas reconocidas", aseguró la víctima.

La comerciante afirmó visiblemente afectada a La República que había quedado en quiebra. "Me robó toda mi mercadería de la campaña navideña. Realicé un préstamo al banco para comprar estos pantalones y ahora no tengo nada. Quizás tenga que cerrar la tienda", afirmó.

Mujer tiene antecedentes penales

La víctima del robo afirmó que, de acuerdo al registro de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mujer que le sustrajo mercadería de su tienda, contaría con al menos 16 denuncias por robo y usurpación de identidad. "No solo me ha robado a mí, le ha robado a más personas. Es una red de delincuentes, una banda. Pido justicia", expresó.

"Lamentablemente, en este centro comercial Pimentel siglo XXI no me dieron la garantía y la seguridad. No es posible que de 40 casilleros se pueda sacar tan rápido la mercadería. ¿Por qué no me informaron?", concluyó.