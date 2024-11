Madre intentó vender a su bebé recién nacido por Facebook en Estados Unidos y hoy está presa

06 nov. 2024 - 13:18 hrs.

Una madre de Texas es protagonista de un insólito y triste caso en Estados Unidos. Poco antes de dar a luz, hizo una publicación en un grupo de Facebook que reúne a familias que desean adoptar, señalando que estaba dispuesta a viajar donde sea con tal de entregar a su bebé.

Ya se había contactado con sus propios familiares, preguntándoles por si conocían a alguien que deseara ser el padre o la madre adoptiva de su hijo, revelándoles un secreto que los médicos descubrieron poco después del nacimiento.

Quería que le pagasen por entregar a su hijo

Según las acusaciones que pesan en contra de Juniper Bryson —hoy detenida mientras se desarrolla una investigación— un cercano reveló que ella quería un pago por entregar a su pequeño. A pesar de que intentó desmentirlo, hay registros de conversaciones con diferentes personas, manifestándole su intención de recibir dinero.

La mujer de 21 años recibió la propuesta de varias parejas, mostrando una cuestionable actitud con una de ellas. La investigación determinó que "le mandó una foto de la comida que estaba tratando de pedir (por delivery) y (el hombre) le envió 25 dólares para hacer la compra. Más tarde, le pidió 150 dólares", sumando un total de 175 dólares, unos 170 mil pesos chilenos.

El oscuro secreto que escondía la madre

El posteo en Facebook captó el interés de Wendy Williams. Al enterarse de que el parto se acercaba, hizo todo lo posible para estar junto a la madre, quien finalmente dio a luz en la madrugada del 23 de septiembre. "Sentí un verdadero vínculo entre ella y su bebé, una conexión como si fuera biológicamente mío", comentó a ABC 7.

Poco después del nacimiento, los médicos descubrieron el oscuro secreto que Juniper les había dicho a sus familiares. Resulta que el infante dio positivo en la prueba de drogas, al mismo tiempo que la mujer manifestaba los síntomas de abstinencia en el hospital.

Pese a la adversidad, todo parecía indicar que el niño tendría un buen futuro, pues Bryson le otorgó a Williams y a su pareja las facultades para tomar decisiones legales sobre él. Para "formalizar" la adopción, la adolescente actualizó su estado en la red social, ocasionando problemas para todos los involucrados.

La madre adoptiva que no pudo ser

"Encontré un hogar para mi bebé", anunció Juniper, etiquetando a Wendy. Los comentarios eran todo lo contrario a buenos deseos: "¿Cómo te atreves a vender esa belleza?" y "¿cómo es posible que hayas comprado un niño?", fueron algunas de las interacciones.

La madre adoptiva no entendía lo que estaba ocurriendo y cuando le exigió explicaciones a la progenitora, Bryson "le pidió a la enfermera que me sacara de la habitación y así lo hice. Me escoltaron a las escaleras, con regalos que mi familia había traído al hospital", contó al citado medio.

Tomó contacto con Servicios de Protección al Menor de Estados Unidos para involucrar a la policía en el caso, logrando que Juniper fuera arrestada por el intento de venta de su hijo. Eso sí, antes de ser detenida, revocó la custodia que le había otorgado a Wendy.

Por decisión de la justicia estadounidense, hoy el menor está al cuidado de un amigo de la madre, pese a que Williams solicitó su tuición: "Fue muy desgarrador, no solo porque no pudimos sacar un bebé de esto, porque creo que su seguridad definitivamente está por encima de todo", concluyó la frustrada mamá adoptiva.

