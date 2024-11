Emergencia en España por lluvias: El emotivo encuentro entre joven y "héroe" que la salvó y desapareció en la corriente

04 nov. 2024 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 217 muertos se han registrado en España producto de las intensas precipitaciones que afectaron la región de Valencia debido a la DANA (depresión aislada en niveles altos). Ahora las lluvias se trasladaron hasta Barcelona y las autoridades prevén que el número de fallecidos aumente.

En medio de la tragedia que azotó al país europeo, se dio a conocer la historia de una joven -Andrea- que fue rescatada por un hombre en medio de la emergencia, pero que le perdió el rastro y no pudo conocer a su "héroe", dado que fue arrastrado por la corriente, según consignó el medio Infobae.

El rescate de Andrea

La joven se encontraba en su local de venta cuando las intensas precipitaciones la sorprendieron. Junto a su familia decidieron salvar los aparatos electrónicos y, en ese momento, se dieron cuenta de que el agua subía muy rápido, por lo que tuvieron que salir.

Los integrantes del grupo familiar se subieron en un auto, pero el problema vino cuando Andrea y su padre quedaron aislados. El rescatista, al percatarse de la situación, llegó nadando hasta el auto donde se encontraba Andrea y su familia.

Debido a la corriente que había producto de las lluvias, el "héroe" tuvo que subirse al techo del vehículo por la ventanilla para rescatar a los integrantes de la familia de Andrea.

La situación más compleja ocurrió cuando el padre de Andrea y el rescatista quedaron colgados del primer piso, provocando que cayeran y se dieran un golpe en la espalda. Después, el hombre fue en rescate de Andrea.

La mujer entregó su testimonio al programa español "La Hora de la 1", donde habló acerca de su rescate y de la identidad de su rescatista. "Necesito saber de él, yo cerraba los ojos y solo recordaba que gracias a él y a mi padre pude subir al primer piso (...). Llevo muchos días ya, no puedo dormir, solamente me acuerdo de él porque no sé si está bien o está mal y gracias a él yo estoy aquí", contó la mujer.

"Yo sabía que mi padre estaba bien, pero no podía parar de pensar en ese chico", volvió a recalcar Andrea en el programa español.

La identidad del joven que salvó a Andrea

El programa "La Hora de la 1" logró encontrar al héroe que le salvó la vida a Andrea, un hombre de más de 30 años que fue identificado como Javier.

Cuando la joven supo la identidad de su rescatista, solo dijo: "Muchas gracias Javi, estoy muy contenta de que estés bien. Te quería agradecer lo que hiciste porque si no hubiese sido porque tú estabas ahí y nos ayudaste, no sé qué hubiera sido ni de mí ni de mi padre".

Eso sí, lo que no se imaginó Andrea era que Javier estaba en otra línea al aire, por lo que escuchó todo lo que le dijo la mujer.

"Ha sido una alegría enorme saber que ella y su madre están bien y sobre todo su padre, que fue con el que me quedé colgando desde el primer piso", dijo Javier.

Sobre el momento del rescate, el hombre confesó que "cuando yo estaba en la señal, después de caer desde el primer piso, yo pensaba que ahí me llevaba la corriente". A pesar de que también puso en riesgo su vida, Javier recalcó que "yo me siento muy afortunado de haber ayudado la verdad".

