Los médicos le dijeron que tenía un "desequilibrio hormonal", pero padecía cáncer: "Me hacían sentir que no era nada"

30 oct. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Courtney Bailey, una joven de 26 años de Newcastle, Inglaterra, acudió al médico debido a que tenía sangrado en su pezón y un bulto en el pecho, sin embargo, recibió un diagnóstico erróneo, ya que un especialista le asegurara que todo era un "desequilibrio hormonal", pero en realidad se trataba de un cáncer de mama.

En primera instancia, la joven dijo que el doctor le confirmó que su sangrado o bulto en el pecho "no cumplía los criterios" para padecer cáncer de mama. No obstante, una biopsia realizada en una clínica reveló que la mujer padecía un cáncer de mama en estadio inicial que le obligó a someterse a una mastectomía (extirpación de todo o parte de un seno) para evitar que la enfermedad se extendiera.

Le aseguraron que era muy joven para tener cáncer de mama

Según informó Daily Mail, las preocupaciones de la joven iniciaron en junio de este año cuando vio una gota de sangre en su pezón izquierdo al salir de la ducha. En ese contexto, acudió inmediatamente al doctor, quien le aseguró que no cumplía los requisitos para padecer cáncer.

Luego, descubrió un pequeño bulto duro bajo el mismo pezón y volvió al médico de cabecera, pero incluso después de someterse a más pruebas le dijeron que "no había motivo de preocupación". A pesar de ello, la derivaron a una clínica de mama, donde le comentaron que probablemente tenía un quiste, pero que desaparecería solo, situación que no fue así.

En una biopsia preventiva se descubrió que tenía células precancerosas atrapadas en los conductos galactóforos y se le diagnosticó un Carcinoma Ductal In Situ (CDIS), un cáncer de mama incipiente, por lo que ahora está a la espera de los resultados definitivos de las pruebas para ver si queda algún resto de cáncer en el tejido.

"Estás en tu derecho de pedir que te deriven a un especialista"

"Desde que me lo diagnosticaron, no he sentido nada. Me he desconectado mentalmente. Cuando oyes la palabra cáncer, piensas inmediatamente en la muerte y en que me voy a quedar sin pelo. Nunca pensé que a los 26 años tendría un pecho, pero soy la prueba de que le puede pasar a cualquiera", explicó.

Según afirmó la afectada, los médicos, en principio, "me decían todo el tiempo que era demasiado joven. Tenemos que cambiar esta mentalidad de que eres demasiado joven para tener cáncer, porque cualquiera puede tenerlo. Me hacían sentir que no era nada".

Courtney quiere que su diagnóstico sirva para informar a los demás de que el cáncer puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. "Si tienes algo raro en el cuerpo, estás en tu derecho de pedir que te deriven a un especialista", afirmó.