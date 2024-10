Rescatistas de la Cruz Roja son heridos en bombardeos israelíes al sur del Líbano

La Cruz Roja reportó que varios de sus rescatistas resultaron heridos este domingo en un bombardeo de Israel contra una casa en el sur de Líbano.

Cabe recordar que a causa del conflicto bélico existente en Medio Oriente, los ataques a la zona por parte de la aviación israelí se han ido incrementando.

"Tras el ataque aéreo contra una casa en Sirbin... las ambulancias de la Cruz Roja libanesa fueron enviadas a la escena en coordinación con" las fuerzas de paz de la ONU, declaró la Cruz Roja en un comunicado.

"Cuando el equipo buscaba víctimas para rescatarlas, la casa fue alcanzada una segunda vez, causando traumatismos en la cabeza a los rescatistas y daños en dos ambulancias", agregó.

Posteriormente, se detalló que "los voluntarios que resultaron levemente heridos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en buenas condiciones".

Además, el organismo subrayó "los voluntarios de la Cruz Roja Libanesa deben estar protegidos en todo momento mientras intentan rescatar a las víctimas".

