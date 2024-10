Elon Musk presentó taxi robot: Así es el modelo que no necesita chofer

Ayer, jueves 10 de octubre, el magnate Elon Musk presentó el robotaxi de Tesla, llamado Cybercab, un automóvil que tiene la capacidad de conducirse por su propia cuenta.

El multimillonario aseguró que su coche sin volante ni pedales tendrá un precio de casi 30.000 dólares, lo que serían cerca de $28 millones. Además, una de las particularidades del Cybercab es que se cargará de forma inalámbrica con tecnología inductiva y será "entre 10 y 20 veces más seguro" que los móviles conducidos por personas.

Sin embargo, el empresario dio pocos detalles técnicos sobre el vehículo, con puertas que se abren hacia arriba y recuerdan al Delorean de las películas de "Regreso al futuro".

Eso sí, aseguró que Tesla ya tiene 50 unidades y espera comenzar el próximo año la conducción "totalmente autónoma y sin supervisión" en los Estados estadounidenses de Texas y California con los modelos existentes, antes de pasar a la producción del robotaxi.

"Tiendo a ser un poco optimista con los plazos", reconoció, al tiempo que aseguraba que comenzarán la elaboración "antes de 2027".

Cabe señalar que los Cybercab son parte de la estrategia de Tesla para adentrarse en la robótica. Durante la jornada de ayer, el también propietario de la red social X adelantó que están desarrollando una van, llamada la Robovan, que tendría capacidad para transportar a unas 20 personas.

Durante la instancia, Elon Musk también presentó unos robots llamados Optimus que, según dijo, algún día podrán realizar tareas domésticas y hacer compañía.

"Creo que será el mayor producto de la historia", afirmó, añadiendo que el robot se vendería, según su estimación, entre 20.000 y 30.000 dólares. Tampoco dio plazos y en la presentación no quedó claro cuáles son exactamente las capacidades del robot, aunque se le vio caminando entre el público y sirviendo bebidas.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8