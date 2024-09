Video muestra a candidato a alcalde de Sao Paulo siendo golpeado con una silla por su rival en pleno debate televisivo

16 sept. 2024 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia en plena transmisión en vivo ocurrió la noche del domingo en Brasil, luego de que un candidato a la alcaldía de la ciudad de São Paulo fuera golpeado con una silla por un contrincante.

La víctima del ataque es el conservador Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista (PRTB), considerado uno de los más fuertes aspirantes a ocupar el sillón municipal de la capital paulista.

El agresor, en tanto, se trata de José Luiz Datena, periodista de 67 años y del Partido Socialista Demócrata (PSDB), quien reacción así luego que Marçal le recordara una denuncia en su contra por acoso sexual.

Candidato agresor fue acusado de acoso de sexual

El altercado se produjo durante un debate por la alcaldía de São Paulo, en donde ambos involucrados en el violento hecho intercambiaron ataques personales y acusaciones políticas. Según reportaron diversos medios, Marçal hizo referencia a una antigua denuncia de acoso sexual del año 2019 vertida sobre Datena por una joven que trabajó junto a él.

"Aquí hay alguien que es 'jack' (palabra utilizada para 'violador'). Es alguien que está acusado de acoso sexual. Esa persona da pena", apuntó, haciendo un juego de palabras con el apellido de Dartena. "Quiero que le pidas perdón a las mujeres", le dijo Marçal y siguió con que "solo tienes que buscar en Google, quizás estés pagando millones por el silencio de esa mujer, que además es una exempleada de Band".

En un principio, el aludido intentó minimizar las acusaciones: "Fue una acusación en la que la Policía no vio pruebas y la justicia archivó el proceso. La persona que me acusó, se retractó públicamente y me pidió disculpas a mí y a mi familia. Fue un gran desgaste para mi familia".

"Eres solo un mentiroso, comunista, y debes saberlo, hay gente aquí que no respeta a las mujeres, esa persona se llama Datena, y realmente da pena", le insistió Marçal, lo que despertó la furia del periodista, quien reacción agarrando una silla y golpeándolo en su cabeza y cuerpo.

Candidato debió ser internado

Ante el inesperado ataque, el canal de televisión encargado de transmitir el debate fue a un aviso publicitario. Al regresar, los involucrados ya no estaban presentes y continuó solo con los otros candidatos. Marçal fue internado de inmediato en el Hospital Sirio Libanes, en donde es atendido por personal médico.

Según diversos medios, el agredido sufrió la fractura de una costilla.