"Al principio lo ignoré": Empezó a hacer yoga para aliviar su dolor de espalda y descubrieron que tenía grave enfermedad

¿Qué pasó?

Días difíciles vive Alex Macgillivray, de 26 años, una joven de Gales, Reino Unido, quien comenzó a practicar pilates y yoga para aliviar fuertes dolores que sentía en su espalda. Sin embargo, tras acudir al hospital, se enteró de una noticia que le cambió la vida.

La joven pensó que sufría de "caderas rígidas" que le causaban dolor en la espalda baja y la cadera. Pero se comenzó a preocupar cuando, en junio pasado, empezó a presentar hinchazón y estreñimiento, consignó The Sun.

Tenía una grave enfermedad

La paciente recibió por parte de los médicos del Hospital Wrexham Maelor, donde tras una serie de pruebas que incluyeron tomografías, ecografías y análisis de sangre, revelaron que Alex tenían dos tumores gigantes de células germinales de ovario, es decir, cáncer de ovario.

"Era un dolor en la parte baja de la espalda, y luego, de repente, me aparecía un dolor punzante en la ingle inferior del lado derecho. Al principio, simplemente lo ignoré, no le di mucha importancia… Todos me decían 'oh, tengo hinchazón, podría ser síndrome del intestino irritable', pero yo dije: 'No, es realmente extraño", comentó.

La afectada detalló que su vida ha sido una montaña rusa "desde la alegría de comprometerse (con su pareja) hasta la angustia de que le diagnostiquen cáncer de ovario". "Hay que reconocerles el mérito, (a personal del hospital) que hicieron todas las exploraciones y lo detectaron, no me enviaron a casa simplemente con laxantes", reveló.

Alex se sometió a una quimioterapia para no extirpar sus ovarios y se encuentra en tratamiento. "La hinchazón y los cambios en los hábitos de ir al baño podrían estar relacionados con los ciclos menstruales, pero le diría a cualquiera que experimente cualquier síntoma inusual que se haga examinar", alertó.