Encuentran el último cuerpo tras naufragio de lujoso yate en Italia: Tragedia dejó 7 muertos

23 ag. 2024 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, los bomberos italianos encontraron el último cuerpo tras el naufragio del lujoso yate en Silicia, Italia. Entre los cadáveres encontrados anteriormente se incluía el del magnate británico de la tecnología Mike Lynch.

De acuerdo a AFP, el último cuerpo rescatado corresponde a Hannah Lynch, la hija del considerado "Bill Gates" del Reino Unido. La joven, de 18 años de edad, acababa de aprobar sus exámenes finales y había conseguido una plaza para estudiar literatura inglesa en la Universidad de Oxford.

¿Cómo ocurrió el naufragio?

El naufragio del yate se produjo el lunes de esta semana -19 de agosto-, cuando el multimillonario empresario celebraba a bordo del lujoso barco con amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado muchos años de cárcel.

A bordo de la embarcación había 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación, en su mayoría británicos, según los medios italianos. El barco se hundió en cuestión de minutos, a unos 700 metros del puerto de Porticello, tras el paso de un tornado

Uno de los tripulantes fue encontrado muerto en el lugar. El accidente dejó siete fallecidos, donde también se encuentran Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, así como su esposa Judy, y Chris Morvillo, abogado que defendió a Mike Lynch en su juicio en Estados Unidos, y su esposa Neda

El patrón de The Italian Sea Group, propietario del astillero Perini Navi que construyó el "Bayesian", apuntó a un error humano. "Todo lo ocurrido apunta a una larga serie de errores. Los pasajeros no debían estar en los camarotes, el barco no debía estar fondeado", declaró el jueves Giovanni Costantino en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera.

