"Los extraño": Joven irá a la cárcel tras manejar alcoholizado y provocar la muerte de sus 3 amigos en Argentina

"Los chicos eran mis amigos y los extraño todos los días", fueron las palabras de Agustín Carrera, quien fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel por un choque con resultado de muerte en Argentina.

¿Cómo ocurrió el fatal episodio?

El hecho se produjo el 1 de enero del 2021, cuando el joven, que en ese momento tenía 20 años, volcó tras los festejos de Año Nuevo en la provincia de Córdoba.

En ese momento, el sentenciado volvía de un "after" con tres amigos: Eliana Benítez (20), Candela Martínez Bonaldi (21) y Kevin Jacob (16), quienes fallecieron.

"Les pido disculpas de todo corazón"

La investigación arrojó que Carrera iba con alcohol en su cuerpo al momento del choque y que conducía a exceso de velocidad, en específico, a más de 160 km/h. En esta ocasión, la justicia, además de dejarlo privado de libertad, lo inhabilitó de manejar por 10 años.

En el marco del juicio, el joven tuvo palabras para sus amigos fallecidos. "Me disculpo por no haber evitado el accidente y no haberles dado el pésame en ese momento. No pude. Y cuando quise hacerlo ya era tarde por toda la situación. Les pido disculpas de todo corazón", expresó.

"Los chicos eran mis amigos y los extraño todos los días, siempre los voy a llevar en mi corazón. Es difícil el día a día con el dolor que siento", sostuvo, según consignó TN.

