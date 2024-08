"No podía salir de mi casa": Exprimera dama argentina Fabiola Yañez revela detalles de su vida junto a Alberto Fernández

10 ag. 2024 - 21:34 hrs.

La exprimera dama Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, otrora presidente de Argentina entre 2019 y 2023, lo denunció el martes recién pasado por violencia de género.

Tras días de críticas transversales a Fernández desde el país trasandino, incluso por parte de la expresidenta Cristina Fernández, Yáñez reveló detalles de cómo era su vida junto a Fernández.

¿Qué dijo Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández?

En conversación con Infobae, Yañez comenzó relatando que "estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción".

Posteriormente, aseguró que "no puedo contar exactamente lo que pasó. Todas estas cuestiones las manifesté en el material que se grabó. Y así como yo tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara".

AFP (referencial)

Al ser consultada por qué no puede contar lo que pasó, manifestó que "porque tengo que resguardarme y porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad".

Más adelante, se refirió a las fotos que se filtraron en las que quedaba de manifiesto las agresiones que recibía por parte de Fernández. "Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento... Mi familia está sufriendo por ver esto", confesó al medio citado.

Por otra parte, además de la violencia física que sufrió, aclaró que sufrió "otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar".

Finalmente, sostuvo que por el proceso judicial que se está llevando a cabo no puede revelar si es que sufrió de violencia sexual, ni tampoco los motivos por los que Alberto Fernández amenazaba con suicidarse, pero sí enfatizó en que las amenazas eran "concretamente con suicidarse", y que las efectuó en "reiteradas veces".

