"Todo el tiempo me golpeas": La denuncia de la exprimera dama de Argentina contra Alberto Fernández

08 ag. 2024 - 22:27 hrs.

¿Qué pasó?

Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, quien fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023, lo denunció el pasado martes por violencia de género.

El caso está siendo seguido de cerca por medios trasandinos, y en esa línea, Infobae publicó en la tarde de este jueves mensajes y fotografías que darían cuenta de la veracidad de lo denunciado por la exprimera dama.

Se trata de capturas de pantalla del teléfono de Yáñez de agosto de 2021, en las que se aprecian chats de Whatsapp con Fernández tras presuntamente haber sido golpeada por él. Además, en las imágenes se logra observar que tiene moretones en su brazo y ojo.

Los chats de Whatsapp entre Fernández y Yáñez

Acorde al citado medio, la exprimera dama le escribe a Fernández "esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas, es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada".

"Todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", agrega, para posteriormente enviarle una foto de su brazo con un gran moretón.

En respuesta, el expresidente le señala "pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení".

"Venís golpeándome hace 3 días seguidos"

"Me volves a golpear. Estás loco", le indica Yáñez, a lo que su entonces pareja le replica "me siento mal".

La exprimera dama continúa escribiendo, diciéndole que "venís golpeándome hace 3 días seguidos (...) y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones".

También le envía una foto de su ojo totalmente morado, reclamándole que "esto es cuando me pegaste sin querer".

El polémico video de Fernández con otra mujer

Sin embargo, esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto recientemente el expresidente argetino.

¿La razón? este jueves se comenzó a viralizar un video donde se escucha a Fernández con Tamara Pettinato tomando alcohol en la Casa Rosada. En el registro se dicen palabras de cariño, entre ellas "te amo", por lo que medios trasandinos aseguran que le habría sido infiel a la exprimera dama Fabiola Yáñez.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.