"He llorado cada lágrima que he podido llorar": Influencer sufrió la muerte de su hija recién nacida

06 ag. 2024 - 16:23 hrs.

Una triste noticia fue la que comunicó, a través de redes sociales, el creador de contenido David Allen, conocido por sus populares cuentas "ToTouchAnEmu" en TikTok e Instagram, luego de contar que su hija recién nacida había fallecido el pasado 27 de julio.

Fue mediante un comunicado publicado en Instagram, que Allen comunicó que su hija, nacida el pasado 21 de junio, falleció de manera imprevista.

En esa comunicación, el influencer sinceró su profunda tristeza por lo acontecido, lo que comparte con su esposa, Jessica, con quien estaban felices de poder convertirse en padres.

De la misma manera, apuntó que si bien el hecho había ocurrido hace varios días, no encontraba las palabras para comentarlo.

"He llorado cada lágrima que he podido llorar"

"La cosa más genial que hice fue darle la bienvenida a mi bebé Lily con mi esposa Jessica. Ni siquiera sé qué decir. Si he esperado una semana para mencionarlo es porque no sabía cómo hablar de ello. Ella tenía cinco semanas de edad, hace una semana falleció a la medianoche".

He llorado cada lágrima que he podido llorar. Creo que no es fácil, no se lo deseo a nadie", agregó, sin entregar más detalles sobre lo que pudo haber provocado el deceso de su hija.

En esa misma línea, le pidió a sus seguidores respeto por tan delicado momento que está atravesando la familia e insistiendo que solo aquellos que recibieron una invitación fueran a los funerales.