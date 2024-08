"Hasta cuándo tenemos que aguantarnos a ese señor": El reclamo de venezolanos en frontera con Colombia

01 ag. 2024 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Son varios los países que se encuentran en alerta ante una posible ola migratoria de venezolanos tras la polémica reelección de Nicolás Maduro, lo que ha ocasionado protestas que han dejado una decena de fallecidos y varios heridos.

El editor del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuellar, llegó hasta el puente internacional Simón Bolivar, en Cúcuta, Colombia, el principal paso a la frontera entre Venezuela y Colombia, y desde allí reportó lo que se vive en el lugar ante la inminente ola de migrantes.

"Este es el paso que ha sido testigo del gran tránsito de migrantes venezolanos que escapan día a día desde su país, buscando una mejor calidad de vida en otras naciones", comenzó mencionando Cuellar.

El periodista agregó que "según cifras de las Naciones Unidas, son 7,7 millones de venezolanos que han salido del año 2014, que es cuando comenzó a agudizarse la crisis política y socioeconómica de Venezuela".

Frontera Colombia y Venezuela / Meganoticias

Cuellar recordó las olas migratorias que ha vivido el país que lidera Nicolás Maduro, como lo fue el año 2014, 2017, 2018 (momento de hiperinflación y elecciones) y 2019.

"Hasta cuándo tenemos que aguantar a ese señor"

Con el fin de conocer de cerca la opinión de los venezolanos, Pablo Cuellar se subió a una micro y le preguntó a los pasajeros, quienes debían señalar con el dedo, si la situación en Venezuela está bien o mal.

El resultado fue que la mayoría de quienes se encontraban en el medio de transporte pusieron el pulgar hacia abajo, asegurando que la situación en el país está "mal".

"Queremos que el señor (Nicolás Maduro) se vaya del país, porque todo el país está mal. No hay salud, no hay comida, no hay gasolina… hasta cuándo tenemos que aguantarnos a ese señor", mencionó una de las pasajeras a bordo.

Otra pasajera solicitó que Maduro se vaya del país y entregue la nación por las buenas: "tenemos hijos muertos, hijos que se fueron. Yo tengo más de 6 años desde que mis hijos se me fueron", comentó con cierta tristeza.

Finalmente, los pasajeros a bordo de la micro cantaron reiteradamente: "¡Fuera, Maduro! ¡Abajo, Nicolás!", esto tras la tensa situación que se vive en la frontera entre ambos países.

Todo sobre Venezuela