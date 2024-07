Nicolás Maduro es proclamado oficialmente como Presidente de Venezuela pese a fuertes cuestionamientos de fraude

29 jul. 2024 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró este lunes de manera oficial a Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial en ese país.

"Los venezolanos expresaron su voluntad absoluta eligiendo como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para el periodo 2025-2031", dijo el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien es cercano al chavismo.

Con ello, el mandatario puso fin a los cuestionamientos de fraude por parte de la oposición y de varios países del mundo, y se mantendrá como Presidente por los próximos seis años, dando inicio así a su tercer periodo presidencial.

Todavía no se entrega el 100% de los votos escrutados

La proclamación de Maduro se da en base a los resultados publicados por el CNE la noche del domingo, en donde se decretó que el actual Presidente obtuvo 5.150.092 votos, totalizando el 51,20% de los sufragios.

Por su parte, el candidato opositor Edmundo González Urrutia consiguió un 44,2%, con 4.445.978 votos.

No obstante, estos resultados solo representan el 80% de los votos escrutados, aunque el presidente de la CNE aseguró que se trata de una tendencia "contundente e irreversible".

Maduro denuncia que "se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado"

En medio de su acto de proclamación, Nicolás Maduro denunció que "se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario". Esto luego de que la oposición no reconoció su victoria.

El fiscal el fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha acusado a los dirigentes opositores Lester Toledo, Leopoldo López y María Corina Machado de haber "hackeado" el sistema electoral de Venezuela en "un intento de alterar el resultado electoral".

Secretario general de la ONU pide "transparencia total" en los resultados electorales

La proclamación de Maduro se da en un contexto bastante tenso, en el que la oposición no ha reconocido su victoria, mientras que varios países como Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay exigieron la "revisión completa de los resultados" electorales.

También, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes "transparencia total" y animó a las autoridades en Venezuela a que "publiquen a su debido tiempo los resultados y el desglose por colegios electorales".

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric de momento no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro y no lo hará hasta que no se entreguen "todas las actas que podrían verificar esa elección".

