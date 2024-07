"Está desesperado por atención": Hija trans de Elon Musk responde a dichos transfóbicos de su padre

26 jul. 2024 - 16:06 hrs.

Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk, utilizó su cuenta de la red social Threads para responder a los dichos transfóbicos emitidos por su padre, quien hace algunos días habló del proceso de transición de género que enfrentó la joven de actuales 20 años.

El pasado lunes Elon Musk se refirió a su hija mediante X (ex Twitter), red social de la cual es propietario. En esa oportunidad dijo que ella "nació gay y ligeramente autista, dos atributos que contribuyen a la disforia de género", mencionó.

"Lo supe desde que tenía unos 4 años y me escogía ropa para que la usara, como una chaqueta, y me decía que era '¡fabulosa!', además de su amor por los musicales y el teatro", agregó el también propietario de Tesla.

"Está desesperado por atención"

Dijo posteo fue publicado por la misma Vivian en Threads, quien no dudó en responder a los comentarios que su progenitor ha realizado de manera pública.

Vivian Jenna Wilson y Elon Musk (Captura Threads y AFP)

"Hay muchas cosas que necesito desacreditar, y no se preocupen, las voy a desmentir, pero quiero empezar con lo que me parece más gracioso, que es el famoso tuit 'ligeramente autista'", señalo la joven, quien cuando cambió su nombre de nacimiento eliminó el apellido de su padre.

Respecto a los dichos de Elon Musk sinceró que "esto es completamente falso. Literalmente nada de esto sucedió. Ni siquiera sé de dónde sacó esto. Mi mejor suposición es que fue a la escuela de estereotipos gay de Milo Yiannopoulis, simplemente escogió algunos al azar y dijo 'esta bien'".

Su padre mencionó que a ella, cuando tenía 4 años, le gustaban los musicales y del teatro, ante lo que Vivian declaró que: "No tenía un 'amor por los musicales y el teatro' cuando tenía cuatro años, porque ya saben... tenía cuatro años. No sabía qué eran estas cosas".

Respecto a los supuestos atuendos que escogía para Musk, aseveró que "nunca elegí chaquetas para que él se pusiera y definitivamente no las llamaba 'fabulosas' porque, literalmente, qué carajo. No usé la palabra fabuloso cuando tenía cuatro años porque, una vez más, me gustaría reiterarlo… tenía cuatro años".

Captura Threads

Posteriormente, sinceró que "él no sabe cómo era yo de niña porque simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo allí, fui acosada implacablemente por mi feminidad y mi homosexualidad".

En cuanto a su actual identidad, la joven reiteró que "soy reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de quienes están por debajo de mí. Obviamente, Elon no puede decir lo mismo porque, en una neblina alimentada por la ketamina, está desesperado por la atención y la validación de un ejército de incels y pick-me degenerados".

