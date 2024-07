Elon Musk lanza polémicas declaraciones por su hija trans: "Me engañaron"

23 jul. 2024 - 12:14 hrs.

El multimillonario Elon Musk, dueño de empresas como Tesla y X, lanzó polémicas declaraciones que están relacionadas con su vida familiar y es que el empresario se refirió al proceso de transición de género de su hija Vivian.

El año 2022 y tras cumplir los 18 años, la joven recurrió a un tribunal de California, en Estados Unidos, para que la reconocieran legalmente por su nuevo nombre y género.

Fue así como dejó atrás su nombre de nacimiento (Xavier Alexander Musk) y pasó a llamarse Vivian Jenna Wilson, utilizando el apellido de soltera de su madre Justine, exesposa de Musk, para que no la relacionen con el magnate.

"Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke"

Durante una entrevista con el doctor Jordan Peterson, Musk asevero que lo "engañaron" para que su hija se pudiera someterse a un procedimiento de transición de género.

Elon Musk (AFP)

"Básicamente, me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier. Esto fue antes de que tuviera alguna idea de lo que estaba pasando, estaba el Covid, así que había mucha confusión. Y me dijeron que Xavier podría suicidarse", partió diciendo.

"Me engañaron para que hiciera esto. No me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad solo medicamentos esterilizantes", agregó en la entrevista realizada en Daily Wire.

"Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llaman 'deadnaming' (nombre muerto) por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque su hijo está muerto, por lo que mi hijo, Xavier (se llama Vivian), está muerto, asesinado por el virus woke (de la mente progresista)", declaró.

Luego, Elon Musk añadió que debido a lo que vivió con su hija: "Me comprometí a destruir el virus de la mentalidad progresista después de eso".