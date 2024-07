"¡Corran, corran!": Video muestra momento exacto de fuerte explosión en Parque Yellowstone

23 jul. 2024 - 17:41 hrs.

El Parque Nacional de Yellowstone es una extensa área en Estados Unidos en la que habita una variedad de animales y que se caracteriza por sus géiseres y fuentes termales, las "más impresionantes del mundo", según organismos de aquel país.

Este martes, el parque estadounidense hizo noticia en la prensa local y extranjera, pues turistas captaron el momento exacto en que ocurrió una explosión hidrotermal, lo que nunca había sucedido en toda la historia del recinto, que data desde 1872.

Así fue la explosión en el Parque Yellowstone

En el video se aprecia a un grupo de visitantes recorriendo un muelle que está en los alrededores de unos géiseres en un sector del parque denominado Biscuit Basin (la "cuenca de Biscuit", en español).



El momento exacto de la explosión hidrotermal en Yellowstone (X)

Todo marchaba bajo normalidad en un principio, con el avistamiento del característico vapor blanco y denso que emiten las fuentes termales.

Sin embargo, de un momento a otro, ocurrió una intensa erupción: desde el suelo salió expulsada una altísima columna de vapor (que se veía negra por el desprendimiento de la tierra y el polvo), acompañada de piedras y terrones.

Por la actitud de los testigos, varios parecían sorprendidos, pues era la primera vez que veían un evento de estas características en Yellowstone. Una mujer debió gritarles "¡corran, corran!" para que prestasen atención y evacuaran, al mismo tiempo que los sedimentos seguían cayendo desde varios metros de altura.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y solo consistió en un susto para los turistas, que luego vieron cómo el vapor expulsado desde el géiser se desvanecía en el ambiente.

¿Hubo actividad volcánica en Yellowstone?

El Servicio de Parque Nacional de Estados Unidos señala que los géiseres, las fuentes termales, los géiseres de barro y las fumarolas "son evidencia de la actividad volcánica continua" en Yellowstone.

Por lo tanto, estuvo la teoría de que la explosión hidrotermal pudo ser consecuencia de este fenómeno. No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que "los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de hoy no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que se mantiene en niveles normales de actividad".

"Las explosiones hidrotermales como la de hoy no son una señal de erupciones volcánicas inminentes", enfatizó la entidad, añadiendo que las mencionadas explosiones suceden "cuando el agua se convierte repentinamente en vapor bajo tierra, siendo relativamente comunes en Yellowstone".

