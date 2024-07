"Prometo amarme, valorarme y escucharme": Mujer contrajo matrimonio consigo misma en España

22 jul. 2024 - 15:06 hrs.

"Prometo amarme, respetarme, cuidarme; prometo valorarme y escucharme (...) prometo ser feliz, estar en paz y sintonía con lo que piense, diga y haga". Ese fue un extracto de los votos que leyó Vanessa, una mujer española que decidió casarse consigo misma.

Definidas como bodas "sológamas", Vanessa García, de 47 años, no ha sido la única que ha incursionado en esta práctica. De hecho, el día que la mujer se unió a sí misma en sagrado matrimonio, otras dos mujeres hicieron lo propio.

Según la propia Vanessa García, esta decisión trasciende a una moda. "Es un acto 'psicomágico' para el cerebro. Es demostrar que te vas a amar durante el resto de tu vida, y desde que lo hice hace tan solo unos días yo ya me siento mejor", dijo la mujer al medio hispano El Español.

A pesar de que es una sola persona la que se está casando y consigo misma, la ceremonia se realiza con una serie de aspectos tradicionales, como lo suelen hacer los matrimonios que conocemos desde siempre.

Vanessa García / Créditos: El Español

De hecho, García estuvo preparándose por dos meses para este evento, contando incluso con una maestra de ceremonia, trabajo que fue tomado por Teresa Estay, una mujer que lleva cinco años siendo su propia pareja sentimental.

La respuesta ante las críticas de terceros

En todo caso, la mujer también ha tenido que escuchar diversas opiniones en contra de su determinación, la cual ha sido tildada de "una locura". "Mucha gente cree que lo hago por despecho, por no tener pareja, por haber renunciado al amor o simplemente porque estoy loca", asegura.

Pero a mí me gusta hacer las cosas con conocimiento de causa, me informé sobre el tema, y tengo que decir que aunque no estuviera soltera lo hubiera hecho igual. De hecho, conozco a una mujer que está casada consigo misma y acaba de tener su segundo hijo", asegura.

Fue como celebrar tu cumpleaños pero en boda. Sonó un vals, todo el mundo suelto bailando un poquitín. Hubo una actuación de una chica que se dedica al baile, después yo bailé también con un chico... Al final es estar con amigos, familiares y compartir ese momento único", reflexionó sobre su matrimonio.