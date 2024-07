"He demostrado que soy capaz": Candidato a primer astronauta con discapacidad en la historia puede ir al espacio

20 jul. 2024 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

El excampeón paralímpico británico, John McFall, seleccionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) como candidato a ser el primer astronauta discapacitado de la historia, puede llevar a cabo una misión en la Estación Espacial Internacional, aseguró la ESA tras un estudio de viabilidad.

¿Qué se dijo?

"En este momento, no hemos identificado obstáculos técnicos para que John McFall realice una misión de larga duración a bordo de la EEI como miembro de la tripulación", anunció Jérôme Reineix, encargado de este estudio.

Este médico y excampeón paralímpico de atletismo con la pierna derecha amputada fue seleccionado en 2022 por la ESA para unirse a su programa de formación y poder convertirse en el primer "parastronauta" de la historia.

El cirujano ortopédico de 43 años ha participado en formaciones de supervivencia en condiciones extremas y entrenamientos específicos para astronautas asignados para una misión en órbita.

AFP

¿Qué dijo John McFall?

"He demostrado que soy capaz de responder a las exigencias", dijo McFall en una rueda de prensa. "Esto no me garantiza una oportunidad de vuelo, pero hemos enseñado que esto sería técnicamente posible para una persona con la misma minusvalía que yo", añadió.

El candidato a astronauta demostró su capacidad de evacuar de urgencia la nave espacial que lleva a la EEI. "Haría falta que lleve mi prótesis en el momento del lanzamiento, dentro del traje espacial", precisó.

Durante vuelos parabólicos, que generan durante algunos segundos situaciones de ingravidez, pudo asegurarse que podría participar en procedimientos de urgencia durante una misión en órbita y en las actividades cotidianas a bordo de la EEI.

"Desplazarme, estabilizarme con mi prótesis... Eso ha sido un éxito", celebró McFall. Otro aspecto importante es que podrá usar sin problema las máquinas de ejercicio físico de la estación como cintas de correr o bicicletas estáticas, necesarias para proteger el cuerpo de los efectos de la microgravedad.

El estudio solo analizó el caso particular de este exatleta, amputado a los 19 años después de un accidente de moto. "Vamos por pasos. Queríamos concentrarnos primero en la viabilidad de John McFall antes de ampliarlo a otras minusvalías", afirmó Jérôme Reineix.