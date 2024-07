Princesa de Dubái anuncia su divorcio con polémico mensaje en Instagram: "Mientras estás ocupado con otras..."

19 jul. 2024 - 15:33 hrs.

Sin dudas que en la actualidad las redes sociales van formando parte imprescindible de buena parte de las personas, pero lo que pasó en Emirates Árabes Unidos no ha dejado sorprender. Esto, porque Mahra Sheikha, hija del primer ministro de ese país, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le pidió el divorcio a su esposo por Instagram.

Fue en un post en aquella plataforma que la mujer publicó un texto en donde se lee la evidente molestia de la mujer con su vínculo marital. "Mientras estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", sentenció.

Cabe destacar que Sheikha, que es princesa de Dubái, es una de las 30 hijas del Jeque Mohamed, que a su vez es el actual Ministro de Defensa, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. De la misma forma, es el mandatario del emirato de Dubái.

Triple divorcio

De acuerdo a lo que indican distintos medios internacionales, entre ellos el Clarín, esta acción de Sheikha sería para invocar la práctica de triple divorcio, la cual es utilizada en países musulmanes, donde un hombre se puede divorciar inmediatamente de su esposa, declarándolo tres veces.

Como sea, el hecho ha llamado la atención no solo por lo curioso de hacerlo a través de redes sociales, sino también porque es poco usual que en ese país sean las mujeres que los invoquen con sus maridos.

En todo caso, Sheikha es una persona que destaca por ser sumamente activa en Instagram, plataforma en la que acumula cerca de 650 mil seguidores y donde muestra lo que son sus visitas a diferentes partes del mundo, las portadas de revistas en donde aparece y fotos con famosos.

A pesar de que hay ciertos escépticos que le quitan veracidad a la petición de divorcio, lo cierto es que la publicación en cuestión lleva días sin ser eliminada y además, lo que sí fue quitado de su perfil son las fotos con su marido.