Bukele anuncia que se capacitará a miles presos para "reconstruir" El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que miles de presos, incluyendo colaboradores de pandillas, reciben capacitación en diferentes áreas para "reconstruir" el país.

"Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país", aseguró Bukele en la red social X.

Tras intensas lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, cuadrillas de presos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial.

