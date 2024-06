Video capta impactante choque entre un hidroavión y una embarcación en Canadá

10 jun. 2024 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se registró en Vancouver, Canadá, cuando un hidroavión que aceleraba en Coal Harbour chocó con un bote que navegaba por el lugar. El hecho fue captado por un testigo que estaba en la zona.

Tanto en la aeronave como en la embarcación había pasajeros a bordo, quienes resultaron heridos y terminaron siendo trasladados de inmediato al hospital. Por ahora, no se lamentaron víctimas fatales, aunque dos personas están graves.

Tras el accidente, el Centro de Coordinación y Rescate Victoria, primero, rescató a los afectados por el accidente y, tras ello, varios funcionarios estuvieron por largas horas rodeando al hidroavión, pues estaba próximo a hundirse.

Momentos antes del impacto

¿Qué dijeron desde la aerolínea por el accidente?

La compañía a la que pertenece el avión que sufrió el accidente es Harbour Air, una de las aerolíneas más grandes del mundo, que transporta 500 mil pasajeros al año.

Por ello, llamó la atención que su avión, que se dedicaba a hacer turismo por la zona, haya chocado de forma tan directa con la lancha de recreo cuando estaba próximo a despegar de su terminal.

El momento del impacto

Según informó el Heraldo de México, un portavoz de Harbour Air no explicó los motivos del accidente, pero señaló que en la aeronave se encontraban cinco pasajeros junto al piloto, quienes "están ilesos y a salvo".

Por su parte, "las autoridades locales nos han informado que todos los pasajeros del barco también han sido contabilizados", aseguró. No obstante, no detalló cuántos pasajeros iban en la embarcación que no pertenecía a ninguna empresa, sino que presumiblemente era de una personaba que transitaba por el lugar.

Segundos después del accidente

¿Por qué se produjo el accidente entre el avión y el bote?

De momento, no se han explicado las reales causas y responsabilidades del accidente entre el hidroavión y la lancha, aunque una declaración de la Junta de Seguridad en el Transporte adelantó que las autoridades estaban recopilando información del caso.

Las primeras hipótesis advirtieron una posible responsabilidad de la embarcación que navegó por el recorrido que habitualmente tiene el hidroavión para despegar, aunque también podría haber negligencia por parte del piloto del avión.