Le rociaron gas pimienta y le golpearon el vientre: Mujer sufrió aborto espontáneo tras golpiza en Estados Unidos

05 jun. 2024 - 16:13 hrs.

La que iba a ser una romántica noche se convirtió en una brutal pesadilla para un matrimonio en Estados Unidos. Después de disfrutar de una cita, en su regreso a casa fueron abordados por jóvenes que procedieron a golpearlos y rociarles gas pimienta.

Si bien ambos sufrieron severas lesiones, la más afectada resultó ser la esposa: tenía dos semanas de embarazo, pero los repetidos golpes en su vientre ocasionaron un aborto espontáneo, según declaró a la prensa norteamericana.

Los ruegos no evitaron la pesadilla

Los hechos se remontan a la noche del viernes 31 de mayo. Cerca de las 20:30 horas, la pareja iba de regreso a su hogar, ubicado en la ciudad de Chicago, cuando fue atacada por sus espaldas.

Nina, la esposa que sufrió el triste infortunio, relató que "todo sucedió por detrás de nosotros. Primero, alguien se acercó a mi marido y le dio un puñetazo en la cara". Mientras era golpeado, él la miró y le dijo "corre".

En vez de huir, les rogó a los antisociales que detuvieran las agresiones y se fueran, pero una adolescente cargó contra ella y la arrastró por el suelo, incluso arrancándole un mechón de su cabello.

En medio de los gritos, la atacante la roció con gas pimienta y le propinó patadas en el estómago antes de finalmente huir del lugar. Cuando el equipo médico llegó a socorrerlos, le entregaron la noticia del aborto espontáneo.

"Creemos en la fe y esto no estaba destinado a ser así. No sabemos por qué nos pasó esto", señaló Nina en entrevista con Fox 32 Chicago.

A la izquierda, el mechón de pelo que le quitaron a Nina; a la derecha, la evidencia de las lesiones (Fox 32)

"¡Somos dueños de la calle!"

La mujer comentó que los agresores no les robaron, pero antes de irse manifestaron una consigna: "¡Somos dueños de la calle! No puedes caminar".

Frente a la incertidumbre de las razones de la golpiza, ella cree que podría ser por la vestimenta que lucía aquel viernes: "Llevaba un bonito vestido y tacones por la cita con mi marido. Arrastraron mi atuendo por el suelo y dijeron '¡somos dueños de la calle! No puedes caminar haciendo brincos con tu vestidito'".

Para Nina, "decían cosas que simplemente no tenían sentido para mí, porque no me conocen personalmente", comentó al citado medio estadounidense.

Un dato importante es que la golpiza fue en el sector de Streeterville, últimamente en la palestra por la ocurrencia de distintos episodios de violencia, como lo informa Telemundo Chicago.