Lloró en TikTok porque su emprendimiento estaba vacío: En redes sociales la apoyaron y llenaron su local

29 abr. 2024 - 16:33 hrs.

Una mujer identificada como Ivonne La Crespa utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer su emprendimiento ubicado en Bogotá, Colombia.

A diferencia de un anuncio habitual, en este, Ivonne llegó hasta las lágrimas al ver que su cervecería estaba vacía, mientras que los locales vecinos se encontraban repletos de clientes.

"He tratado de que mi emprendimiento no caiga, pero al verlo así de vacío, me duele el alma", señaló en la descripción del clip.

La emprendedora también sinceró: "Mes siete tratando de que mi negocio no quiebre, con la cuenta en ceros, con una cervecería que pensé que iba a ser lo mejor del mundo, y donde está vacío, los vecinos tienen lleno y yo estoy sola".

Luego, la joven entregó la dirección del local y lo que no esperó fue que el video se viralizara en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a entregarle su apoyo y a organizarse para ir a apoyarla.

Cervecería se llenó gracias a usuarios de redes sociales

El clip, que ya suma más de 2,3 millones de reproducciones, Ivonne lo publicó "como una manera de desahogarme porque estaba muy solita", sinceró.

Sin embargo, el sábado al despertar, se encontró con miles de mensajes de quienes buscaban apoyarla.

La noche del sábado fue totalmente distinta al panorama habitual de Ivonne y es que la cervecería se llenó a tal nivel, que incluso tuvo que pedirle a sus amistades que le fueran a ayudar.

"El viernes subí ese video en medio de la soledad porque no sabía con quién desahogarme y sabía que ya no podría sostener el proyecto y que tendría que vender y ayer —sábado— a la misma hora había un montón de gente, un montón de amigos", contó el pasado domingo en otro video.

La emprendedora aprovechó de agradecerle a los usuarios de redes sociales que asistieron a su cervecería y que permitirán que el emprendimiento no quiebre.

"Fue una de las cosas más hermosas que pudo pasar, no solamente eso, sino el amor, me entregaron cuadros, me tomaron fotos, (...) siento que todos se tomaron el tiempo par decirme palabras lindas, eso lo aprecio mucho", finalizó.