Argentina: Bullrich será la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

24 nov. 2023 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad de Argentina en el Gobierno de Javier Milei, según fuentes de la formación política La Libertad Avanza(LLA) consultadas por la agencia de noticias Télam.



Bullrich, que ya se había referido a la posibilidad de que se le ofreciera el cargo en declaraciones a los medios, ya ocupó este cargo entre 2015 y 2019 bajo la Administración de Mauricio Macri.

"Si viene alguien y te dice querés estar ahí, yo digo que no, no quiero estar en un lugar donde ya estuve. Ahora, si viene alguien y dice no tenés otra alternativa de cómo solucionar este problema y la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, te pone en una situación compleja", comentó en ese momento a TN.



Su anterior gestión en esa cartera quedó atravesada por la muerte del joven activista Santiago Maldonado, que desapareció en agosto de 2017 durante un operativo de la Gendarmería en la localidad de Leleque (sur) contra una protesta de indígenas mapuches que exigían la liberación de un líder detenido. Su cuerpo apareció más de dos meses después en el río Chubut, cerca del lugar donde se le vio con vida por última vez.

La entonces ministra fue responsabilizada por la familia del joven y también por los organismos de Derechos Humanos, que rechazaron la versión de las autoridades que apuntaban a un ahogamiento y negaron signos de violencia en el cadáver, al alegar que Maldonado murió en el marco de la refriega y que gendarmes o mapuches se deshicieron de su cuerpo en el río para encubrir la muerte.



Bullrich quedó tercera en las elecciones presidenciales del 22 de octubre en Argentina, por detrás del ahora presidente electo, Javier Milei, y del candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía en funciones, Sergio Massa.



Tras los primeros comicios, Bullrich y el expresidente Mauricio Macri apoyaron la candidatura presidencial de Milei para la segunda vuelta, en la cual salió vencedor con más de diez puntos porcentuales de distancia.

