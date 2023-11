"Sistema de iniciativa privada a la chilena": La apuesta de Javier Milei para las obras públicas en Argentina

22 nov. 2023 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

El recién presidente electo de Argentina, Javier Milei, declaró que buscará instalar modelo “a la chilena” para las obras públicas de su país.

Con esto, el mandatario argentino se refirió a que busca privatizar todas las obras estatales futuras y concesionar las que se están llevando a cabo en este momento.

¿Qué dijo Milei sobre el modelo “a la chilena” que pretende implementar?

Tras ser consultado por el periodista Alejandro Fantino, en el canal de Youtube "Neura Media", sobre qué va a hacer con las obras públicas que ya están licitadas, Milei respondió que “las terminen el sector privado”.

“Ya no tenemos plata, si hay déficit fiscal”, agregó. Luego, el comunicador le preguntó cómo lo pagaría el intendente (un símil de alcalde en Chile), y él contestó “que busque la forma de financiarlo”.

"A la chilena"

“Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada ‘a la chilena’. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la híper (inflación)”, añadió.

Por último, cerró diciendo que “el equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo”.

