Dos bebés prematuros mueren en hospital de Gaza según médicos citados por ONG israelí

Dos bebés prematuros murieron por la interrupción de su tratamiento debido a cortes de energía en el mayor hospital de Gaza, asediado por los combates y los bombardeos.

Dicha información fue dada a conocer por médicos del territorio palestino, y posteriormente, citada por la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI).

"Debido a la falta de electricidad, podemos informar que la unidad neonatal de cuidados intensivos dejó de funcionar. Dos bebés prematuros murieron y hay un riesgo real para la vida de otros 37 prematuros" en el hospital Al Shifa, señaló la organización de médicos israelíes en un comunicado.

Two premature infants have died, and there is a real risk to the lives of 37 other premature infants. The Hospital is besieged, with no option to bring in the corpses and injured people sprawled outside. There is no movement in or out of the Hospital.