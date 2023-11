"No me podés hablar así": Quiso devolver un celular llamando al contacto de emergencia y recibió insólita respuesta

02 nov. 2023 - 17:15 hrs.

Una hilarante situación se hizo viral en redes sociales. Resulta que en Argentina, una mujer se encontró un celular en la calle. Como su intención era devolverlo, marcó al número de emergencia que había indicado la persona dueña del dispositivo.

En vez de sostener una conversación fluida con el contacto de urgencia, ambos protagonizaron un diálogo áspero que estuvo lleno de desentendidos.

La reacción de la heroína fue tan cómica que sacó carcajadas de los cibernautas que interactuaron con el video, el que fue publicado en su cuenta de Instagram y viralizado por usuarios en X (antes Twitter).

"Cuando querés devolver un celular en Argentina"

La mujer en cuestión es Pilar Cabrera, identificada como @soymamarulaok en redes sociales. Bajo el título "cuando querés devolver un celular en Argentina", contó la historia que tuvo con Cris, protagonizando el siguiente diálogo:

—Pilar (P): Acabo de encontrar un celular en el piso (...) El contacto de emergencia sos vos. Imagino que será de tu novia o algo. En la pantalla hay un gatito...

—Cris (C): ¿Pero vos sos loca? ¿Me estás cargando? ¿Novia?

—P: No, no, no sé si novia. Bueno, no sé... Contacto de emergencia 'Cris', dice el celular. No soy loca, estoy intentando devolver un iPhone.

—C: ¿Y qué querés que haga? Yo no tengo ni la más remota idea de lo que me estás diciendo.

—P: Bueno, te mando un besito (...) Te estoy diciendo la verdad: estás en contacto de emergencia, disculpame.

(TikTok @soymamarulaok)

"No me podés hablar así"

En una segunda parte, la conversación entre ambos subió de intensidad, a pesar de la buena intención que tenía Pilar.

—P: ¡Tranquilo, estoy haciendo una acción del bien! ¡No me podés hablar así, hombre!

—C: No te entiendo.

—P: ¡Porque me estás hablando como el ort...! Primero me decís 'estás loca'. ¡Pero tranquilo!

Cuando la situación estaba llegando a un punto álgido, la usuaria le propuso reiniciar la conversación para hablar con más calma, pero eso no fue tan simple.

—P: Arranquemos de nuevo. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? Encontré un celular en la calle y estoy viendo cómo lo devuelvo. En contactos de emergencia estaba tu número, por eso llamé. Es la única forma que tengo.

—C: Está bien, pero no entiendo algo. ¿Por qué estás agendando mi número?

—P: Porque me pediste que te mande la captura de pantalla y yo desde este celular (el que encontró) no puedo mandártela, porque está bloqueado.

(TikTok @soymamarulaok)

Historia tuvo final feliz

La paciencia de Cabrera se mantuvo estoica en la insólita conversación, hasta que Cris finalmente entendió el porqué lo estaba llamando.

—C: Ah, ya entiendo. ¿Cómo andás? Pensé que... ya te entendí. ¿Vos me estás llamando del teléfono de ella? Ya te entendí todo.

—P: Claro, es lo que te estoy diciendo, que acabo de encontrar este teléfono, que no es el mío, ¡que no me lo estoy 'choreando' (robando), lo estoy tratando de devolver!

—C: No, no. Ya nos entendimos, disculpá, estaba totalmente perdido.

En Instagram, el video tiene más de 7.000 likes y cientos de comentarios de usuarios que rieron con la anécdota. Mientras que en X, otros criticaron la mala comprensión de Cris.

Es el mejor video que vi en mi vida pic.twitter.com/Td0jRu1p18 — Diego. (@yyeguo) November 1, 2023

