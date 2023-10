Tiró los audífonos y abandonó el estudio a gritos: Panelista argentino vivió tensa discusión en vivo

26 oct. 2023 - 11:50 hrs.

El panelista Sergio "Tronco" Figliuolo protagonizó un tenso momento durante el programa "Universo Fantino", de Alejandro Fantino, en el canal de streaming Neura, debido a una diferencia de opinión por la coyuntura política de Argentina.

El país trasandino se encuentra viviendo semanas claves, ya que el próximo 19 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, en la cual se escogerá si el centrista Sergio Massa o el libertario Javier Milei es el nuevo Presidente de la República.

Abandonó el estudio a gritos

En ese contexto, Fantino y "Tronco" sostuvieron una discusión sobre el clima político del país. El panelista se mostró crítico ante la situación actual y acusó al conductor de estar desconectado de la realidad nacional.

Sergio "Tronco" Figliuolo en "Universo Fantino". (Captura)

"Vos no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís", comenzó lanzando. Allí Fantino le respondió diciendo: "Tenés una camioneta, vivís en una casa", pero "Tronco" no se quedó callado y contestó: "¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día".

"Si me estás diciendo que yo vivo en Narnia de hace no sé cuánto tiempo, no me digas que yo vivo en Narnia. ¿Yo no sé el día a día que tiene la gente?", expresó Fantino.

En ese momento, se escuchó un golpe y es que "Tronco" se sacó los audífonos, los arrojó al piso y se levantó de la silla para abandonar el programa.

"¡Se enojó en serio! Pará un poco", dijo Fantino tras quedar sorprendido ante la reacción de su compañero, quien mientras guardaba sus cosas para retirarse, señaló: "Váyanse a la mier..., no tienen idea de lo que vivo".

Según informó La Nación, minutos después de retirarse del estudio, "Tronco" volvió y explicó su reacción. "Cuando me caliento, me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar", sinceró.

