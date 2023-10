Habían ido a festejar un cumpleaños: ¿Quiénes son las dos rehenes liberadas por Hamás?

El viernes 20 de octubre, Hamás liberó a las primeras dos rehenes estadounidenses, de las cerca de 200 personas que fueron secuestradas por el grupo en territorio israelí desde el pasado 7 de octubre.

Un portavoz del brazo militar del movimiento islamista señaló que las mujeres, que son madre e hija respectivamente, fueron liberadas "por motivos humanitarios, tras la mediación de Qatar".

Las dos primeras rehenes liberadas por Hamás son Judith Raanan, de 59 años, y su hija Natalie Raanan, de 17 años.

Las mujeres habían viajado desde Evanston, en las afueras de Chicago, en Estados Unidos, hasta Israel para festejar el cumpleaños de un familiar.

Según consignó 20 minutos, Judith y Natalia se trasladaron hasta el país del Medio Oriente por dos motivos: para celebrar el cumpleaños 85 de un familiar y para ser parte de la festividad judía de Simchat Torá.

Madre e hija se encontraban en Kibutz, una comuna agrícola de Israel, cuando Hamás irrumpió en su lugar de alojamiento.

El hermano de Natalie reveló cómo la familia se enteró del secuestro.

"Mi padre recibió un mensaje de texto de Natalie en hebreo que decía que escuchó disparos y explosiones afuera. Después, recibimos la triste noticia de un vecino, que había visto desde la esquina de su ventana cómo las sacaron de la casa y las subieron a un vehículo de Hamás a punta de pistola", explicó de acuerdo a TN.

La tarde del viernes, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, mediante su cuenta de X (ex Twitter), publicó una fotografía de Judith y Natalie luego de ser liberadas.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

