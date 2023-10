Inventó que su novio le era infiel para juntar a sus amigas y contarles impactante noticia: "¿Me pueden abrazar?"

20 oct. 2023 - 09:15 hrs.

Una mujer identificada como Melina Oliva utilizó su cuenta de TikTok para compartir la particular "broma" que le realizó a sus amigas.

La joven inventó que su novio le había sido infiel para reunir de manera urgente a sus amistades, sin embargo, el objetivo de la cita era revelar otra noticia.

Según quedó grabado en un video que se viralizó en TikTok, Melina estaba con la cámara en su mano en modo selfie, mientras que sus cinco amigas permanecían sentadas alrededor de una mesa.

"Estoy embarazada"

"Bueno, no me odien, no paso nada con Lauti, estoy embarazada", reveló, lo que sorprendió a sus amigas, quienes no supieron cómo reaccionar.

"¿Me pueden abrazar?", les preguntó a sus amistades, quienes estaban en shock luego de la impactante revelación.

En ese momento, todas se acercaron a Melina para felicitarla, generando un emocionante abrazo grupal.

"La reacción que nunca me voy a cansar de mirar", escribió Melina en la descripción de la publicación, la cual suma más de 91 mil reproducciones en TikTok.

La particular forma de contar que estaba embarazada no dejó indiferente a los usuarios de redes sociales, quienes incluso bromearon por la nula reacción de las amigas.

"Cuando no sabes si es una buena o mala noticia y por las dudas se quedan todas quietas", "pero si es la reacción más sincera!" y "Jajajaja, las mareaste! No sabían qué hacer, pobres!", fueron algunos de los comentarios que recibió.

