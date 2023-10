Pensaba que el cáncer de mama afectaba solo a mujeres, pero recibió duro diagnóstico: "Evité ir al médico durante meses"

17 oct. 2023 - 21:15 hrs.

Al igual que un importante porcentaje de hombres, Zac Yarbrough, de 43 años, pensaba que el cáncer de mamas solo afectaba a mujeres, por lo que decidió ignorar un gran bulto que apareció en su pecho.

Hace cinco años, el hombre estadounidense nadaba junto a sus hijas pequeñas cuando notó por primera vez algo extraño debajo de su pezón izquierdo. Zac prefirió no darle importancia y seguir viajando por el mundo para competir en torneos de pesca.

Ir a la siguiente nota

"Supe que no podía ignorarlo más"

Sin embargo, la protuberancia comenzó a crecer hasta que fue casi del tamaño de una pelota de golf. "En ese momento supe que no podía ignorarlo más", declaró a Insider.

Según consignó Daily Mail, los hombres representan solo el uno por ciento de todos los casos de cáncer de mama en Estados Unidos. De todas formas, su médico le pidió que se realizara una mamografía.

Los resultados de la biopsia dejaron a Zac totalmente desconcertado: tenía cáncer de mamas en etapa cuatro, que se había propagado a sus ganglios linfáticos y pulmones.

"La parte más difícil de mi trayectoria contra el cáncer ha sido saber que evité ver a los médicos durante meses", lamentó Yarbrough, quien ahora intenta concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, contando su historia.

Cinco días después de su diagnóstico, se sometió a una mastectomía radial, en la que se extirpan el pezón, la areola, el músculo y los ganglios linfáticos alrededor del seno.

Zac Yarbrough/Insider

"La cirugía fue una obviedad para mí. Cambió mi cuerpo, pero sabía que eso me daría mis mejores posibilidades de sobrevivir. Por eso no me importa tener cicatrices", manifestó.

En la actualidad, Zac se mantiene optimista y asegura que su cuerpo está respondiendo de forma positiva al tratamiento con quimioterapia. "Mentalmente, estoy decidido a seguir viviendo la vida como siempre lo he hecho", manifestó.

Todo sobre Sucesos